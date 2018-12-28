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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28 Aralık 2018 Cuma 15:05
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF264,4860210,49
Gedik Portföy Borç. Araç.Fonu0,0144200,40
TEB Portföy Bir. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu15,8365930,32
Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,0368680,29
Yapı Kredi Port. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu5,9388840,29
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0200912,11
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0475160,59
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,8677300,57
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,1351680,31
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,4099000,29
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0609362,57
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0301531,31
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0494420,88
Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0165720,45
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu54,0141250,40
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,9249812,53
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,7535960,80
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,0167480,34
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,0910820,33
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,0454740,31
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0299540,38
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0514960,28
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0156700,26
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,9130300,22
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,9296720,19
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,1132681,45
Bizim Portföy Altın KatılımBYF197,8368440,39
İş Portföy Altın Fonu0,0244520,25
Ak Portföy Altın Fonu0,0507310,25
HSBC Portföy Altın Fonu1,9361950,25
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
ING Portföy Para PiyasasıFonu77,8035710,09
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0177110,08
TEB Portföy Para PiyasasıFonu303,0883190,08
Deniz Port. Para PiyasasıFonu0,7942830,08
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,3869380,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:05
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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