Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF 264,486021 0,49 Gedik Portföy Borç. Araç.Fonu 0,014420 0,40 TEB Portföy Bir. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu 15,836593 0,32 Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,036868 0,29 Yapı Kredi Port. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu 5,938884 0,29 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020091 2,11 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,047516 0,59 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 1,867730 0,57 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,135168 0,31 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,409900 0,29 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,060936 2,57 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,030153 1,31 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049442 0,88 Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,016572 0,45 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 54,014125 0,40 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,924981 2,53 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,753596 0,80 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,016748 0,34 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091082 0,33 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,045474 0,31 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,029954 0,38 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,051496 0,28 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015670 0,26 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,913030 0,22 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,929672 0,19 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,113268 1,45 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 197,836844 0,39 İş Portföy Altın Fonu 0,024452 0,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,050731 0,25 HSBC Portföy Altın Fonu 1,936195 0,25 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları ING Portföy Para PiyasasıFonu 77,803571 0,09 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,017711 0,08 TEB Portföy Para PiyasasıFonu 303,088319 0,08 Deniz Port. Para PiyasasıFonu 0,794283 0,08 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,386938 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

