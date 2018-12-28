Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları28 Aralık 2018 Cuma 15:05
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF
|264,486021
|0,49
|Gedik Portföy Borç. Araç.Fonu
|0,014420
|0,40
|TEB Portföy Bir. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu
|15,836593
|0,32
|Ak Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,036868
|0,29
|Yapı Kredi Port. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu
|5,938884
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020091
|2,11
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,047516
|0,59
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|1,867730
|0,57
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.
|1,135168
|0,31
|Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu
|1,409900
|0,29
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,060936
|2,57
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,030153
|1,31
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,049442
|0,88
|Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,016572
|0,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|54,014125
|0,40
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,924981
|2,53
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,753596
|0,80
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,016748
|0,34
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,091082
|0,33
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,045474
|0,31
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,029954
|0,38
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,051496
|0,28
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,015670
|0,26
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|0,913030
|0,22
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,929672
|0,19
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,113268
|1,45
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|197,836844
|0,39
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024452
|0,25
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050731
|0,25
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,936195
|0,25
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|77,803571
|0,09
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,017711
|0,08
|TEB Portföy Para PiyasasıFonu
|303,088319
|0,08
|Deniz Port. Para PiyasasıFonu
|0,794283
|0,08
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,386938
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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