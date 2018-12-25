Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları25 Aralık 2018 Salı 15:28
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,052288
|0,45
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,682310
|0,44
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,375748
|0,44
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034252
|0,43
|İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|5,279306
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu
|1,499020
|0,09
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,512425
|0,04
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026209
|0,01
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,036209
|0,46
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,168873
|0,26
|Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)
|1,089995
|0,21
|Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,259760
|0,09
|Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,017826
|0,02
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,015981
|0,56
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,062924
|0,37
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,094073
|0,34
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,134658
|0,27
|TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon
|0,033175
|0,18
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,800365
|0,40
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019288
|0,39
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,896903
|0,36
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,029684
|0,28
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,928735
|0,25
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,468330
|0,27
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|196,215425
|0,24
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031314
|0,20
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018510
|0,20
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,918267
|0,20
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Ata Portföy Para PiyasasıFonu
|0,475872
|0,09
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,017672
|0,07
|Fiba Portföy Para PiyasasıFonu
|0,045898
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,523998
|0,06
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|223,104532
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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