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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

25 Aralık 2018 Salı 15:28
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0522880,45
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,6823100,44
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,3757480,44
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0342520,43
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,2793060,40
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,4990200,09
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5124250,04
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0262090,01
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0362090,46
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1688730,26
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,0899950,21
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,2597600,09
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0178260,02
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,0159810,56
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0629240,37
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,0940730,34
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,1346580,27
TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon0,0331750,18
Yatırım Fonları - KatılımFonları
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8003650,40
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0192880,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,8969030,36
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0296840,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,9287350,25
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF19,4683300,27
Bizim Portföy Altın KatılımBYF196,2154250,24
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0313140,20
Fiba Portföy Altın Fonu0,0185100,20
HSBC Portföy Altın Fonu1,9182670,20
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,4758720,09
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0176720,07
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0458980,07
Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,5239980,06
İş Portföy Para Piyasası Fonu223,1045320,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:28
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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