Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,052288 0,45 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,682310 0,44 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,375748 0,44 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034252 0,43 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 5,279306 0,40 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,499020 0,09 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,512425 0,04 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026209 0,01 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036209 0,46 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168873 0,26 Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF) 1,089995 0,21 Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,259760 0,09 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,017826 0,02 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,015981 0,56 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,062924 0,37 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,094073 0,34 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,134658 0,27 TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,033175 0,18 Yatırım Fonları - KatılımFonları TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,800365 0,40 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019288 0,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,896903 0,36 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,029684 0,28 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,928735 0,25 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,468330 0,27 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 196,215425 0,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031314 0,20 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018510 0,20 HSBC Portföy Altın Fonu 1,918267 0,20 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,475872 0,09 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,017672 0,07 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,045898 0,07 Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,523998 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 223,104532 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

