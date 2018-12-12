Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,044912 1,73 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,657340 1,70 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,132599 1,66 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,022038 1,65 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034076 1,59 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013476 2,68 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,001312 2,65 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020989 1,94 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026748 1,58 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049035 1,29 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,066499 2,21 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,034474 2,11 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,062541 1,66 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,023637 1,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 57,813827 1,48 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,061601 1,67 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,780145 1,12 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,984339 0,65 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,082088 0,55 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,009783 0,41 Yatırım Fonları - KatılımFonları TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,807516 1,35 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,029709 1,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,896968 1,32 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015536 1,32 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,051070 1,24 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,796681 1,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,050314 1,32 HSBC Portföy Altın Fonu 1,920816 1,31 TEB Portföy Altın Fonu 0,052722 1,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031345 1,31 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,519609 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 221,245936 0,08 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,310602 0,07 ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 16,819351 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017809 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

