0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0449121,73
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,6573401,70
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1325991,66
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0220381,65
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0340761,59
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0134762,68
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0013122,65
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0209891,94
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0267481,58
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0490351,29
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0664992,21
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,0344742,11
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0625411,66
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,0236371,59
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu57,8138271,48
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0616011,67
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,7801451,12
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,9843390,65
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,0820880,55
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,0097830,41
Yatırım Fonları - KatılımFonları
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8075161,35
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0297091,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,8969681,32
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0155361,32
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0510701,24
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,7966811,58
Ak Portföy Altın Fonu0,0503141,32
HSBC Portföy Altın Fonu1,9208161,31
TEB Portföy Altın Fonu0,0527221,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0313451,31
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,5196090,10
İş Portföy Para Piyasası Fonu221,2459360,08
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,3106020,07
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu16,8193510,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0178090,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri anıldı
    1. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
    2. Sinop'ta dev levrek avlandı! Toplam 19..
    3. Teknosa, Mağazacılar Günü'nü kutladı
    4. Fenerbahçe Slovakya'da
    5. Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden..
    6. Zorunlu kış lastiği uygulaması online..
    7. "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"
    8. ABD İsrail'i reddetti!
    9. Ümraniye Belediye Başkanı,..
    10. Kızılay'a kayyım atandı!
    11. Hasedin zararı haside
    12. FETÖ firarisi savcı Mehmet Yüzgeç'in..
    13. İran'da her yıl 10 binden fazla bebek..
    14. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    15. "HDP'li başkan beni PKK’ya teslim eden..
    16. En fazla kaybettiren BES fonları
    17. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    18. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    19. En fazla kazandıran BES fonları
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?