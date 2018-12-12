Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,044912
|1,73
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,657340
|1,70
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,132599
|1,66
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,022038
|1,65
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034076
|1,59
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,013476
|2,68
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,001312
|2,65
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020989
|1,94
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026748
|1,58
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049035
|1,29
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,066499
|2,21
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,034474
|2,11
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,062541
|1,66
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,023637
|1,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|57,813827
|1,48
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,061601
|1,67
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,780145
|1,12
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,984339
|0,65
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,082088
|0,55
|İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon
|0,009783
|0,41
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,807516
|1,35
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,029709
|1,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,896968
|1,32
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,015536
|1,32
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,051070
|1,24
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,796681
|1,58
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050314
|1,32
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,920816
|1,31
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052722
|1,31
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031345
|1,31
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,519609
|0,10
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|221,245936
|0,08
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,310602
|0,07
|ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu
|16,819351
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017809
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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