Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 518,323156 0,39 Ata Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 0,018165 0,14 TEB Portföy İki. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu 0,368036 0,13 QNB Finans Portföy Kısa Vad.Borç. Araç. Fonu 0,058963 0,10 Perform Port. Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 0,016406 0,10 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,502774 0,31 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,487172 0,25 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 58,922169 0,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054404 0,06 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,123252 0,48 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050546 0,22 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ.Fonu 27,787361 0,16 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,016679 0,14 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031566 0,12 Yatırım Fonları - KatılımFonları Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015489 0,27 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,902748 0,24 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,050903 0,22 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,029591 0,17 Albaraka Portföy Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu 1,036289 0,08 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,373527 1,02 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 195,697087 0,98 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031253 0,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,052575 0,26 İş Portföy Altın Fonu 0,024187 0,26 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,286184 0,08 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,045373 0,08 Deniz Port. Para PiyasasıFonu 0,783638 0,07 ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu 16,762928 0,07 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,017467 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

