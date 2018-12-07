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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

07 Aralık 2018 Cuma 14:36
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF518,3231560,39
Ata Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu0,0181650,14
TEB Portföy İki. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu0,3680360,13
QNB Finans Portföy Kısa Vad.Borç. Araç. Fonu0,0589630,10
Perform Port. Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu0,0164060,10
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5027740,31
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,4871720,25
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu58,9221690,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0544040,06
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,1232520,48
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0505460,22
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ.Fonu27,7873610,16
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,0166790,14
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0315660,12
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0154890,27
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,9027480,24
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,0509030,22
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0295910,17
Albaraka Portföy Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu1,0362890,08
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF19,3735271,02
Bizim Portföy Altın KatılımBYF195,6970870,98
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0312530,27
TEB Portföy Altın Fonu0,0525750,26
İş Portföy Altın Fonu0,0241870,26
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,2861840,08
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0453730,08
Deniz Port. Para PiyasasıFonu0,7836380,07
ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu16,7629280,07
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0174670,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:36
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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