Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları07 Aralık 2018 Cuma 14:36
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|518,323156
|0,39
|Ata Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,018165
|0,14
|TEB Portföy İki. Orta Vad.Borç. Araç. Fonu
|0,368036
|0,13
|QNB Finans Portföy Kısa Vad.Borç. Araç. Fonu
|0,058963
|0,10
|Perform Port. Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,016406
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,502774
|0,31
|Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu
|1,487172
|0,25
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|58,922169
|0,72
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054404
|0,06
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,123252
|0,48
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050546
|0,22
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ.Fonu
|27,787361
|0,16
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,016679
|0,14
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,031566
|0,12
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,015489
|0,27
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|0,902748
|0,24
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,050903
|0,22
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,029591
|0,17
|Albaraka Portföy Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu
|1,036289
|0,08
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,373527
|1,02
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|195,697087
|0,98
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031253
|0,27
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052575
|0,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024187
|0,26
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,286184
|0,08
|Fiba Portföy Para PiyasasıFonu
|0,045373
|0,08
|Deniz Port. Para PiyasasıFonu
|0,783638
|0,07
|ICBC Turkey Portföy ParaPiyasası Fonu
|16,762928
|0,07
|Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu
|0,017467
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ