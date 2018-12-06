Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,053395 2,02 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,044825 1,88 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034019 1,88 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,131846 1,85 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,021996 1,84 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013835 1,89 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049587 1,79 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021634 1,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,022035 1,38 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026973 1,30 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054372 1,89 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 58,501615 1,80 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,024660 1,74 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,030795 1,70 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,064562 1,04 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,061286 1,73 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,088163 1,50 TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon 0,033355 1,35 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,790754 0,83 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064947 0,56 Yatırım Fonları - KatılımFonları TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,811502 1,93 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019570 1,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,897182 1,87 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015448 1,62 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,029542 1,62 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,050035 1,61 HSBC Portföy Altın Fonu 1,910193 1,61 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,021637 1,61 İş Portföy Altın Fonu 0,024124 1,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,052438 1,60 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları TEB Portföy Para PiyasasıFonu 298,777967 0,07 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,280433 0,06 ING Portföy Para PiyasasıFonu 76,718087 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 220,309165 0,06 Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,517094 0,06



