Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,053395
|2,02
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,044825
|1,88
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034019
|1,88
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,131846
|1,85
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,021996
|1,84
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,013835
|1,89
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049587
|1,79
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021634
|1,77
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,022035
|1,38
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026973
|1,30
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054372
|1,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|58,501615
|1,80
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,024660
|1,74
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,030795
|1,70
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,064562
|1,04
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,061286
|1,73
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,088163
|1,50
|TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon
|0,033355
|1,35
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,790754
|0,83
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,064947
|0,56
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,811502
|1,93
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019570
|1,90
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,897182
|1,87
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,015448
|1,62
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,029542
|1,62
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050035
|1,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,910193
|1,61
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,021637
|1,61
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024124
|1,60
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052438
|1,60
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|TEB Portföy Para PiyasasıFonu
|298,777967
|0,07
|Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu
|7,280433
|0,06
|ING Portföy Para PiyasasıFonu
|76,718087
|0,06
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|220,309165
|0,06
|Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu
|0,517094
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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