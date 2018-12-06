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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0533952,02
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0448251,88
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0340191,88
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1318461,85
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0219961,84
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0138351,89
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0495871,79
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0216341,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0220351,38
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0269731,30
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0543721,89
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu58,5016151,80
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,0246601,74
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0307951,70
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0645621,04
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0612861,73
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,0881631,50
TEB Portföy TEB Grubu Değ.Özel Fon0,0333551,35
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,7907540,83
TEB Portföy Üç. Değ. Fon0,0649470,56
Yatırım Fonları - KatılımFonları
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,8115021,93
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,0195701,90
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,8971821,87
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,0154481,62
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0295421,62
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,0500351,61
HSBC Portföy Altın Fonu1,9101931,61
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0216371,61
İş Portföy Altın Fonu0,0241241,60
TEB Portföy Altın Fonu0,0524381,60
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
TEB Portföy Para PiyasasıFonu298,7779670,07
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,2804330,06
ING Portföy Para PiyasasıFonu76,7180870,06
İş Portföy Para Piyasası Fonu220,3091650,06
Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,5170940,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:24
  1. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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