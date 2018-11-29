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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

29 Kasım 2018 Perşembe 14:51
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Garanti Portföy Borç. Araç.Fonu299,2901410,93
İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu0,0549290,89
İş Portföy PY Özel Sek. Borç.Araç. Özel Fon0,0213110,36
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,0370480,16
Finans Portföy Euro. Borç.Araç. Fonu0,0512160,16
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0212942,09
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0486321,11
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,2940660,70
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,1152800,61
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,0019190,58
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu58,2996963,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0303623,23
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0541402,65
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,0241371,82
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0460641,49
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0442691,31
Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu0,0144411,06
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon0,1025730,88
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9123620,76
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,5502730,72
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2038331,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9554731,28
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0263130,60
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0296960,59
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8937290,35
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0173760,07
Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,5146450,07
İş Portföy Para Piyasası Fonu219,2511320,07
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,2465680,07
Finans Portföy Para PiyasasıFonu95,2819760,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:51
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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