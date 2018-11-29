Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Garanti Portföy Borç. Araç.Fonu 299,290141 0,93 İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 0,054929 0,89 İş Portföy PY Özel Sek. Borç.Araç. Özel Fon 0,021311 0,36 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,037048 0,16 Finans Portföy Euro. Borç.Araç. Fonu 0,051216 0,16 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021294 2,09 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,048632 1,11 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,294066 0,70 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,115280 0,61 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,001919 0,58 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 58,299696 3,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,030362 3,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054140 2,65 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,024137 1,82 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,046064 1,49 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Qinvest Portföy Değ. Fon 0,044269 1,31 Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu 0,014441 1,06 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon 0,102573 0,88 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,912362 0,76 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,550273 0,72 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,203833 1,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,955473 1,28 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026313 0,60 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,029696 0,59 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,893729 0,35 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,017376 0,07 Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,514645 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 219,251132 0,07 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,246568 0,07 Finans Portföy Para PiyasasıFonu 95,281976 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

