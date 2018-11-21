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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. DolarYab. BYF523,4639801,34
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0522680,18
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0445230,16
Halk Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu0,0188680,11
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç.Araç. Özel Fonu0,0192810,09
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0223740,14
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,4800910,11
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,4966660,04
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0503400,64
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,0718580,20
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0461200,18
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,5413270,18
Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu0,0142210,10
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Halk Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu0,0130320,52
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,2754680,46
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu0,0141470,45
Deniz Portföy Kira Sert.Katılım Fonu1,2544100,41
Ziraat Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu1,4307040,35
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF19,2667751,56
Bizim Portföy Altın KatılımBYF194,1513011,39
Finans Portföy Gümüş BYF16,5523211,10
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0307280,18
Fiba Portföy Altın Fonu0,0181440,17
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0175570,07
İş Portföy Para Piyasası Fonu218,1027940,07
Halk Portföy Para PiyasasıFonu0,0478600,07
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0449040,07
Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu0,5119290,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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