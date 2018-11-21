Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Finans Portföy A.B.D. DolarYab. BYF 523,463980 1,34 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,052268 0,18 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,044523 0,16 Halk Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 0,018868 0,11 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç.Araç. Özel Fonu 0,019281 0,09 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,022374 0,14 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,480091 0,11 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,496666 0,04 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050340 0,64 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,071858 0,20 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,046120 0,18 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,541327 0,18 Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu 0,014221 0,10 Yatırım Fonları - KatılımFonları Halk Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu 0,013032 0,52 Garanti Portföy Bir. KatılımFonu 1,275468 0,46 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 0,014147 0,45 Deniz Portföy Kira Sert.Katılım Fonu 1,254410 0,41 Ziraat Portföy Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu 1,430704 0,35 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 19,266775 1,56 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 194,151301 1,39 Finans Portföy Gümüş BYF 16,552321 1,10 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030728 0,18 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018144 0,17 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017557 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 218,102794 0,07 Halk Portföy Para PiyasasıFonu 0,047860 0,07 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,044904 0,07 Vakıf Portföy Bir. ParaPiyasası Fonu 0,511929 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

