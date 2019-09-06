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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

06 Eylül 2019 Cuma 14:22
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026318-0,50
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)54,231637-0,70
İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,050890-0,05
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,100439-0,01
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,404513-0,92
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon0,125184-0,31
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,311577-0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,832084-0,19
İş Portföy İki. Değ. Fon8,478432-0,13
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk)Katılım Fonu0,025970-0,06
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,487962-0,03
Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu0,017094-0,01
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,430630-2,99
QNB Finans Portföy Altın BYF24,859592-1,66
Bizim Portföy Altın KatılımBYF252,180181-0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:22
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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