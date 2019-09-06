Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları06 Eylül 2019 Cuma 14:22
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026318
|-0,50
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|54,231637
|-0,70
|İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050890
|-0,05
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100439
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,404513
|-0,92
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon
|0,125184
|-0,31
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,311577
|-0,24
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,832084
|-0,19
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|8,478432
|-0,13
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk)Katılım Fonu
|0,025970
|-0,06
|Garanti Portföy Bir. KatılımFonu
|1,487962
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,017094
|-0,01
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,430630
|-2,99
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,859592
|-1,66
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|252,180181
|-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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