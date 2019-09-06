Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026318 -0,50 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 54,231637 -0,70 İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050890 -0,05 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100439 -0,01 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,404513 -0,92 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon 0,125184 -0,31 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,311577 -0,24 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,832084 -0,19 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,478432 -0,13 Yatırım Fonları - KatılımFonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk)Katılım Fonu 0,025970 -0,06 Garanti Portföy Bir. KatılımFonu 1,487962 -0,03 Yapı Kredi Port. Kira Sert.Katılım Fonu 0,017094 -0,01 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,430630 -2,99 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -1,66 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 252,180181 -0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.