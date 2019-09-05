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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,060938-1,66
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu6,093090-1,53
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,039976-1,52
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,051767-1,47
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu6,254427-1,43
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026450-1,66
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,029961-1,43
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,056313-1,26
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,313036-0,78
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022601-0,33
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,034642-1,47
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,070753-0,88
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,061281-0,73
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,073577-0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu67,588125-0,43
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,989874-1,28
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,072231-1,13
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,081205-0,85
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,989866-0,41
Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon1,275438-0,24
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,022012-1,95
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,323418-1,64
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)2,143370-1,57
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,199893-1,24
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,038305-1,23
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF25,279871-1,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,040323-1,23
TEB Portföy Altın Fonu0,068122-1,23
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,027917-1,22
Deniz Port. Altın Fonu0,035188-1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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