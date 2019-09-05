Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları05 Eylül 2019 Perşembe 14:36
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,060938
|-1,66
|İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|6,093090
|-1,53
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039976
|-1,52
|Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon
|0,051767
|-1,47
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,254427
|-1,43
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026450
|-1,66
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,029961
|-1,43
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,056313
|-1,26
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,313036
|-0,78
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022601
|-0,33
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,034642
|-1,47
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,070753
|-0,88
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061281
|-0,73
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073577
|-0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|67,588125
|-0,43
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,989874
|-1,28
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,072231
|-1,13
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,081205
|-0,85
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,989866
|-0,41
|Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon
|1,275438
|-0,24
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,022012
|-1,95
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,323418
|-1,64
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|2,143370
|-1,57
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,199893
|-1,24
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,038305
|-1,23
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,279871
|-1,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040323
|-1,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068122
|-1,23
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,027917
|-1,22
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035188
|-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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