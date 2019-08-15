Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları15 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021676
|-0,71
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,053473
|-0,63
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,215791
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,493481
|-0,30
|Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu
|1,288987
|-0,20
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057568
|-3,72
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,032097
|-3,69
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,023175
|-3,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,066430
|-3,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|63,877325
|-2,52
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon
|1,714314
|-0,25
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006272
|-0,22
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,918591
|-0,33
|Bizim Portföy Bir. KatılımFonu
|0,030976
|-0,27
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038246
|-0,26
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,921614
|-0,13
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,315098
|-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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