Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları05 Temmuz 2019 Cuma 14:43
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|539,890841
|-0,61
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036088
|-0,61
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,077915
|-0,60
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,058577
|-0,59
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,355282
|-0,58
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,055208
|-0,60
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,029828
|-0,58
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014549
|-0,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021276
|-0,46
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023610
|-0,43
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,041615
|-0,94
|Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,019891
|-0,68
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062364
|-0,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|68,221379
|-0,61
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,041041
|-0,61
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,971539
|-0,62
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,168052
|-0,62
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,022596
|-0,40
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,032466
|-0,26
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,070491
|-0,20
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,034858
|-1,43
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,051436
|-1,20
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,100878
|-1,17
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,145192
|-0,95
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,251249
|-0,65
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021668
|-1,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036645
|-1,45
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028224
|-1,45
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032157
|-1,44
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058468
|-1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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