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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

05 Temmuz 2019 Cuma 14:43
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF539,890841-0,61
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036088-0,61
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu6,077915-0,60
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,058577-0,59
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,355282-0,58
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,055208-0,60
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,029828-0,58
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,014549-0,58
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021276-0,46
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023610-0,43
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,041615-0,94
Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,019891-0,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062364-0,64
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu68,221379-0,61
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,041041-0,61
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,971539-0,62
Tacirler Portföy Değ. Fon1,168052-0,62
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,022596-0,40
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,032466-0,26
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,070491-0,20
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,034858-1,43
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,051436-1,20
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,100878-1,17
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,145192-0,95
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,251249-0,65
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,021668-1,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036645-1,45
ING Portföy Altın Fonu0,028224-1,45
Deniz Port. Altın Fonu0,032157-1,44
Ak Portföy Altın Fonu0,058468-1,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:43
  1. fonpiyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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