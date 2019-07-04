0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,025963-0,84
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,909434-0,76
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,044511-0,74
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,061183-0,69
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,913593-0,69
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021375-0,97
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023713-0,72
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,030003-0,44
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,055543-0,26
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,492370-0,13
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,042009-1,42
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)63,495049-1,30
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,019438-1,15
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)50,434006-1,15
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,051580-1,09
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,070635-0,74
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,577565-0,61
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,041782-0,60
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon0,118301-0,47
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,759226-0,45
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,319825-1,07
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,328708-0,82
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,026461-0,72
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,265939-0,64
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,021674-0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız mahkemesinden flaş Cem Uzan kararı!
    1. Fransız mahkemesinden flaş Cem Uzan..
    2. Çayırova sünnet şöleni 8 Temmuz’da
    3. Belçikalı turistten dilenci kadına..
    4. Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’..
    5. Jandarmanın uyuşturucu ve silahla..
    6. Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu..
    7. MHK'nın yeni başkanı belli oldu!
    8. 1 Altın, 1 gümüş madalya kazandılar
    9. CHP heyeti muhtarlarla bir araya geldi
    10. Kaymakam gıda imalathanelerini..
    11. Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor
    12. Şişecam'ın Bulgaristan'daki düzcam..
    13. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarına..
    14. Sivasspor seçmeleri 20 Temmuz’da
    15. Balıkesir Büyükşehir’de SDS sevinci
    16. 77 yaşındaki şahıs kenevir..
    17. Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm..
    18. Aladağ'daki yurt yangını davasında karar
    19. “Elimde bir yetenek tatilim rengârenk”..
    20. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”