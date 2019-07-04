Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,025963 -0,84 TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 1,909434 -0,76 Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,044511 -0,74 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,061183 -0,69 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,913593 -0,69 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021375 -0,97 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023713 -0,72 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030003 -0,44 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,055543 -0,26 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,492370 -0,13 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042009 -1,42 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 63,495049 -1,30 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,019438 -1,15 Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 50,434006 -1,15 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,051580 -1,09 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,070635 -0,74 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,577565 -0,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,041782 -0,60 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon 0,118301 -0,47 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,759226 -0,45 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,319825 -1,07 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,328708 -0,82 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,026461 -0,72 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,265939 -0,64 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,021674 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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