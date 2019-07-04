Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları04 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,025963
|-0,84
|TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|1,909434
|-0,76
|Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.
|0,044511
|-0,74
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,061183
|-0,69
|Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu
|1,913593
|-0,69
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021375
|-0,97
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023713
|-0,72
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,030003
|-0,44
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,055543
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,492370
|-0,13
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042009
|-1,42
|İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,495049
|-1,30
|Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,019438
|-1,15
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|50,434006
|-1,15
|Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)
|0,051580
|-1,09
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,070635
|-0,74
|İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon
|1,577565
|-0,61
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,041782
|-0,60
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon
|0,118301
|-0,47
|Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon
|1,759226
|-0,45
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,319825
|-1,07
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,328708
|-0,82
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,026461
|-0,72
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,265939
|-0,64
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,021674
|-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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