Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları02 Temmuz 2019 Salı 14:13
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|543,816140
|-2,40
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,059362
|-1,07
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036604
|-1,05
|Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon
|0,051602
|-0,92
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039551
|-0,73
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,024288
|-2,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021895
|-1,64
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,030208
|-1,11
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,055650
|-1,06
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,370908
|-0,49
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,041434
|-1,04
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073692
|-0,52
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062712
|-0,52
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,077559
|-0,48
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,036759
|-0,42
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon
|0,009978
|-6,56
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,983521
|-1,11
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,045436
|-0,37
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,071310
|-0,37
|İş Portföy Bir. Değ. Fon
|73,767101
|-0,15
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,034820
|-3,02
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,099500
|-2,96
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|1,050477
|-2,51
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,021856
|-1,10
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,991596
|-0,99
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,734947
|-3,55
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|228,414816
|-3,20
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036604
|-3,07
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028408
|-3,07
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061889
|-3,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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