Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 543,816140 -2,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,059362 -1,07 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036604 -1,05 Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,051602 -0,92 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039551 -0,73 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,024288 -2,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021895 -1,64 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030208 -1,11 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,055650 -1,06 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,370908 -0,49 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,041434 -1,04 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,073692 -0,52 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062712 -0,52 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,077559 -0,48 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,036759 -0,42 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,009978 -6,56 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,983521 -1,11 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,045436 -0,37 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,071310 -0,37 İş Portföy Bir. Değ. Fon 73,767101 -0,15 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,034820 -3,02 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,099500 -2,96 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,050477 -2,51 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,021856 -1,10 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,991596 -0,99 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,734947 -3,55 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 228,414816 -3,20 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036604 -3,07 İş Portföy Altın Fonu 0,028408 -3,07 TEB Portföy Altın Fonu 0,061889 -3,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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