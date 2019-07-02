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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

02 Temmuz 2019 Salı 14:13
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF543,816140-2,40
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,059362-1,07
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036604-1,05
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,051602-0,92
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,039551-0,73
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,024288-2,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021895-1,64
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,030208-1,11
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,055650-1,06
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,370908-0,49
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,041434-1,04
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,073692-0,52
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062712-0,52
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,077559-0,48
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,036759-0,42
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,009978-6,56
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,983521-1,11
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,045436-0,37
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,071310-0,37
İş Portföy Bir. Değ. Fon73,767101-0,15
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,034820-3,02
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,099500-2,96
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,050477-2,51
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,021856-1,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,991596-0,99
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF22,734947-3,55
Bizim Portföy Altın KatılımBYF228,414816-3,20
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036604-3,07
İş Portföy Altın Fonu0,028408-3,07
TEB Portföy Altın Fonu0,061889-3,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:13
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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