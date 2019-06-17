Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,430423 -1,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,602355 -1,06 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042757 -0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,180299 -0,85 Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,021650 -0,21 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038559 -0,47 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,042489 -0,39 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,099856 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084279 -0,35 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,017768 -0,32 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,016901 -0,49 İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon 0,022402 -0,25 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,885957 -0,15 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,592182 -0,14 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016928 -0,13 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 17,238254 -0,32 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037280 -0,23 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,960293 -0,15 Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu 0,012406 -0,07 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014544 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.