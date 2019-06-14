Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 0,021521 -0,26 Actus Portföy Borç. Araç.Fonu 1,392471 -0,03 Tacirler Portföy Kisa Vad.Borç. Araç. Fonu 0,038159 -0,01 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 1,101139 0,00 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,582142 -0,46 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,180619 -0,06 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,449962 -0,03 Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu 1,247913 -0,01 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,067252 -2,89 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,042657 -2,71 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084573 -2,63 Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,048763 -2,53 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,017825 -2,52 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,030148 -1,87 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,039188 -1,76 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,239287 -1,51 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,492684 -1,42 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,327120 -1,28 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037366 -1,82 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,024438 -1,79 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,238677 -1,56 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 17,293628 -1,52 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,858793 -1,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.