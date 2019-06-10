Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021608 -2,34 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023452 -0,13 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,439329 -1,14 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099504 -0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon 0,028060 -0,38 Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu 0,016310 -0,13 Yatırım Fonları - KatılımFonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,002679 -0,26 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,022058 -0,25 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 2,270305 -0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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