Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları10 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021608
|-2,34
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023452
|-0,13
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,439329
|-1,14
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,099504
|-0,43
|Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon
|0,028060
|-0,38
|Qinvest Portföy İki. Değ.Fonu
|0,016310
|-0,13
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,002679
|-0,26
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,022058
|-0,25
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|2,270305
|-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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