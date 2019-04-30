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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

30 Nisan 2019 Salı 14:51
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,407192-0,32
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,170057-0,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,570004-0,24
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,040374-0,23
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu136,439921-0,21
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,023964-0,56
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,023206-0,18
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,554130-0,02
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,085577-2,56
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,043472-2,49
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,101957-1,17
Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)0,023728-1,16
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,506391-0,91
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,273662-0,82
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,038382-0,65
Tacirler Portföy Değ. Fon0,995866-0,57
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,017010-0,51
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,428398-0,50
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,893716-0,24
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,969343-0,04
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,503245-0,02
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,783981-0,68
QNB Finans Portföy Altın BYF22,010818-0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:51
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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