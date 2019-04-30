Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları30 Nisan 2019 Salı 14:51
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,407192
|-0,32
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,170057
|-0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,570004
|-0,24
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,040374
|-0,23
|QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu
|136,439921
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,023964
|-0,56
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,023206
|-0,18
|Ziraat Portföy Fon SepetiFonu
|1,554130
|-0,02
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085577
|-2,56
|İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,043472
|-2,49
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,101957
|-1,17
|Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,023728
|-1,16
|ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|3,506391
|-0,91
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,273662
|-0,82
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,038382
|-0,65
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,995866
|-0,57
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,017010
|-0,51
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,428398
|-0,50
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,893716
|-0,24
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,969343
|-0,04
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,503245
|-0,02
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,783981
|-0,68
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,010818
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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