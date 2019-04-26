Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları26 Nisan 2019 Cuma 15:01
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,040813
|-0,85
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,024765
|-0,82
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,171501
|-0,67
|Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,020785
|-0,57
|Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon
|5,439479
|-0,50
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,017736
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,443243
|-0,20
|Ziraat Portföy Fon SepetiFonu
|1,550035
|-0,18
|TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu
|1,154727
|-0,13
|Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu
|1,238015
|-0,10
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,044438
|-3,60
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087593
|-3,42
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,102960
|-2,83
|Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,290820
|-2,72
|Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)
|7,816032
|-2,59
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,040870
|-1,89
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,324440
|-1,85
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,311595
|-1,63
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,240622
|-1,48
|İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon
|1,490627
|-1,01
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,252146
|-1,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,966714
|-1,50
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,889918
|-1,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017397
|-0,47
|Garanti Portföy Bir. KatılımFonu
|1,377350
|-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ