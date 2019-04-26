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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

26 Nisan 2019 Cuma 15:01
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,040813-0,85
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,024765-0,82
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,171501-0,67
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,020785-0,57
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,439479-0,50
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,017736-0,50
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,443243-0,20
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,550035-0,18
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,154727-0,13
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,238015-0,10
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,044438-3,60
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,087593-3,42
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,102960-2,83
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,290820-2,72
Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)7,816032-2,59
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,040870-1,89
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,324440-1,85
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,311595-1,63
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,240622-1,48
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,490627-1,01
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,252146-1,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,966714-1,50
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,889918-1,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,017397-0,47
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,377350-0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:01
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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