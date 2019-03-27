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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

27 Mart 2019 Çarşamba 14:55
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF524,903363-3,04
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,036502-2,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,600672-2,73
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,048556-2,71
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,643728-2,56
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,022470-2,53
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,052007-2,47
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022822-2,32
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,028569-2,29
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,182240-1,89
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,034644-2,67
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,026320-2,37
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,089306-2,17
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu63,288277-2,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,033924-2,12
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,065044-2,08
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,016693-1,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,041243-1,74
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,016128-1,71
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,627680-1,65
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,020644-2,71
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,901167-2,70
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,024323-2,61
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,032022-2,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,988726-2,58
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,811741-3,59
Bizim Portföy Altın KatılımBYF208,356863-3,36
QNB Finans Portföy Altın BYF20,717895-3,29
Deniz Port. Altın Fonu0,029641-2,78
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,033748-2,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:55
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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