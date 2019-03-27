Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları27 Mart 2019 Çarşamba 14:55
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|524,903363
|-3,04
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,036502
|-2,84
|İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|5,600672
|-2,73
|Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon
|0,048556
|-2,71
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,643728
|-2,56
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,022470
|-2,53
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,052007
|-2,47
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022822
|-2,32
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,028569
|-2,29
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,182240
|-1,89
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,034644
|-2,67
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,026320
|-2,37
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089306
|-2,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|63,288277
|-2,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,033924
|-2,12
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,065044
|-2,08
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,016693
|-1,79
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,041243
|-1,74
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,016128
|-1,71
|Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon
|1,627680
|-1,65
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,020644
|-2,71
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,901167
|-2,70
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|1,024323
|-2,61
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,032022
|-2,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,988726
|-2,58
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,811741
|-3,59
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|208,356863
|-3,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,717895
|-3,29
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029641
|-2,78
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033748
|-2,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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