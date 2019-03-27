Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 524,903363 -3,04 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036502 -2,84 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 5,600672 -2,73 Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,048556 -2,71 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,643728 -2,56 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,022470 -2,53 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,052007 -2,47 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022822 -2,32 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,028569 -2,29 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,182240 -1,89 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,034644 -2,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,026320 -2,37 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089306 -2,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 63,288277 -2,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,033924 -2,12 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,065044 -2,08 Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,016693 -1,79 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,041243 -1,74 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,016128 -1,71 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,627680 -1,65 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,020644 -2,71 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,901167 -2,70 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,024323 -2,61 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,032022 -2,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,988726 -2,58 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,811741 -3,59 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 208,356863 -3,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,717895 -3,29 Deniz Port. Altın Fonu 0,029641 -2,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033748 -2,76 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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