Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,021209 -0,03 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,400806 -1,05 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020893 -0,09 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,171523 -0,06 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,102969 -0,03 Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon 0,026520 -0,02 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,027993 -0,71 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,031280 -0,02 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014268 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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