0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

13 Mart 2019 Çarşamba 15:25
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,021209-0,03
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,400806-1,05
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,020893-0,09
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,171523-0,06
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,102969-0,03
Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon0,026520-0,02
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,027993-0,71
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,031280-0,02
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,014268-0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:25
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski tabip albaya FETÖ'den hapis
    1. Eski tabip albaya FETÖ'den hapis
    2. Çocukların gündüz uyuması için ne..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu'ndan 2018'de..
    4. Akşener’den Erzurum’da Kars gafı
    5. "En kritik maçlardan birine çıkacağız"
    6. Yeryüzü Doktorlarından Senegal'de..
    7. İflas eden Pamukkale hakkında kritik..
    8. Brezilya'da sayı artıyor! Ölü sayısı..
    9. Çevreci muhtarlar ödüllendirildi
    10. Elektrik kontağından çıkan yangın ünlü..
    11. Kasapoğlu: “Bizlerin kaynağını..
    12. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    13. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    14. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    16. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    17. İsmet Yıldırım: İstanbul'da gaz..
    18. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    19. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    20. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta