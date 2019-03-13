Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları13 Mart 2019 Çarşamba 15:25
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,021209
|-0,03
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,400806
|-1,05
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020893
|-0,09
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,171523
|-0,06
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,102969
|-0,03
|Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon
|0,026520
|-0,02
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,027993
|-0,71
|Bizim Portföy Bir. KatılımFonu
|0,031280
|-0,02
|Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,014268
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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