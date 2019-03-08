Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları08 Mart 2019 Cuma 15:17
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|1,511896
|-6,74
|Osmanlı Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|1,542280
|-0,94
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,444912
|-0,65
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,633752
|-0,57
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,042125
|-0,42
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022360
|-0,45
|Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu
|1,468335
|-0,24
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.
|1,180920
|-0,24
|TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu
|1,140732
|-0,23
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,591603
|-0,23
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,043913
|-2,50
|Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)
|8,326552
|-2,48
|Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,113486
|-2,43
|Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)
|1,224502
|-1,94
|Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,019748
|-1,91
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,981580
|-2,24
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,043210
|-1,32
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,429329
|-0,99
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,017079
|-0,96
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,246516
|-0,92
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,943819
|-1,70
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|19,508160
|-1,40
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,028094
|-1,35
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,299362
|-1,28
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,009935
|-1,01
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,361168
|-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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