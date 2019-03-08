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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

08 Mart 2019 Cuma 15:17
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,511896-6,74
Osmanlı Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,542280-0,94
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,444912-0,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,633752-0,57
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,042125-0,42
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022360-0,45
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,468335-0,24
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,180920-0,24
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,140732-0,23
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,591603-0,23
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,043913-2,50
Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF)8,326552-2,48
Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,113486-2,43
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,224502-1,94
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,019748-1,91
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon0,981580-2,24
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,043210-1,32
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,429329-0,99
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,017079-0,96
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,246516-0,92
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,943819-1,70
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)19,508160-1,40
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,028094-1,35
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,299362-1,28
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,009935-1,01
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,361168-0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:17
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