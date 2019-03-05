Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,638731 -0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,448706 -0,21 Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,021286 -0,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,183456 -0,12 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 141,777732 -0,07 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021393 -0,79 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,333890 -0,01 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,009789 -0,64 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,549823 -0,30 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,183880 -0,25 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020826 -0,04 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,574725 -0,02 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,030905 -0,67 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,053080 -0,64 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016154 -0,60 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,941438 -0,57 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 0,992159 -0,53 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,253419 -2,54 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,055738 -1,93 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 201,864194 -1,57 İş Portföy Altın Fonu 0,025212 -0,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019263 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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