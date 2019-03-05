Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları05 Mart 2019 Salı 14:51
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,638731
|-0,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,448706
|-0,21
|Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,021286
|-0,13
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,183456
|-0,12
|QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu
|141,777732
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021393
|-0,79
|Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu
|1,333890
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,009789
|-0,64
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|7,549823
|-0,30
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,183880
|-0,25
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,020826
|-0,04
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,574725
|-0,02
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,030905
|-0,67
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,053080
|-0,64
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,016154
|-0,60
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|0,941438
|-0,57
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|0,992159
|-0,53
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,253419
|-2,54
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,055738
|-1,93
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|201,864194
|-1,57
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025212
|-0,69
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019263
|-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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