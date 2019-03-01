Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları01 Mart 2019 Cuma 15:07
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,042388
|-0,16
|Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,021298
|-0,01
|İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|94,819426
|0,00
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022158
|-0,43
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021700
|-0,23
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,904334
|-0,41
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,025450
|-0,40
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,016879
|-0,58
|Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu
|0,095099
|-0,11
|Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon
|0,017258
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016554
|-0,01
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,324700
|-0,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,030461
|-0,68
|Garanti Portföy Bir. KatılımFonu
|1,370325
|-0,32
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,478303
|-0,20
|Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,014156
|-0,13
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,052658
|-0,23
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,746491
|-0,12
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|204,571792
|-0,06
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064395
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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