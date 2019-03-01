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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

01 Mart 2019 Cuma 15:07
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,042388-0,16
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,021298-0,01
İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu94,8194260,00
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022158-0,43
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021700-0,23
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,904334-0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,025450-0,40
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,016879-0,58
Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu0,095099-0,11
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,017258-0,06
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,016554-0,01
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,324700-0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,030461-0,68
Garanti Portföy Bir. KatılımFonu1,370325-0,32
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,478303-0,20
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,014156-0,13
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,052658-0,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,746491-0,12
Bizim Portföy Altın KatılımBYF204,571792-0,06
Garanti Portföy Altın Fonu0,064395-0,01


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:07
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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