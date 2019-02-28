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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

28 Şubat 2019 Perşembe 15:11
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu257,368503-0,10
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,047179-0,09
QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu0,170198-0,06
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.0,017575-0,01
İş Portföy Maximum Kart KısaVad. Borç. Araç. Fonu0,019530-0,01
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022253-0,72
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,089576-0,49
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021751-0,40
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,049666-0,36
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,027627-0,05
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,055608-1,27
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,093760-1,16
Deniz Port. His. Sen. Fonu(HSYF)0,190161-1,09
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)68,725652-1,09
Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)0,025573-1,04
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,043821-0,99
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,345748-0,69
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,533455-0,63
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,249104-0,56
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon16,446129-0,48
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,335464-0,47
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,040962-0,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,017325-0,07
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,481310-0,06
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,831936-0,03
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,768052-0,45
Bizim Portföy Altın KatılımBYF204,704768-0,15
QNB Finans Portföy Altın BYF20,339684-0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:11
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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