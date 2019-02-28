Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları28 Şubat 2019 Perşembe 15:11
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|257,368503
|-0,10
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,047179
|-0,09
|QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|0,170198
|-0,06
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,017575
|-0,01
|İş Portföy Maximum Kart KısaVad. Borç. Araç. Fonu
|0,019530
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022253
|-0,72
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,089576
|-0,49
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021751
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049666
|-0,36
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,027627
|-0,05
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,055608
|-1,27
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093760
|-1,16
|Deniz Port. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,190161
|-1,09
|İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|68,725652
|-1,09
|Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025573
|-1,04
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,043821
|-0,99
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,345748
|-0,69
|İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon
|1,533455
|-0,63
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,249104
|-0,56
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|16,446129
|-0,48
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,335464
|-0,47
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040962
|-0,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,017325
|-0,07
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,481310
|-0,06
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,831936
|-0,03
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,768052
|-0,45
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|204,704768
|-0,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,339684
|-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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