Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 257,368503 -0,10 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,047179 -0,09 QNB Finans Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 0,170198 -0,06 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017575 -0,01 İş Portföy Maximum Kart KısaVad. Borç. Araç. Fonu 0,019530 -0,01 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022253 -0,72 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,089576 -0,49 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021751 -0,40 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049666 -0,36 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027627 -0,05 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Kare Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,055608 -1,27 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093760 -1,16 Deniz Port. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,190161 -1,09 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 68,725652 -1,09 Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025573 -1,04 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,043821 -0,99 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345748 -0,69 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,533455 -0,63 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,249104 -0,56 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,446129 -0,48 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,335464 -0,47 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040962 -0,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017325 -0,07 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,481310 -0,06 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,831936 -0,03 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,768052 -0,45 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 204,704768 -0,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,339684 -0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.