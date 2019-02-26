Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları26 Şubat 2019 Salı 15:46
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|512,782062
|-0,33
|TEB Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu
|136,513076
|-0,22
|Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|255,636535
|-0,17
|Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu
|1,305945
|-0,12
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,053181
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014047
|-3,26
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049870
|-0,17
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021966
|-0,09
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,056571
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Garanti Portföy Mutlak GetiriHedefli Değ. Fon
|1,172051
|-0,33
|Garanti Portföy Ing Bank ÖzelBan. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,219998
|-0,24
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,313777
|-0,24
|Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon
|0,026331
|-0,14
|TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon
|0,045383
|-0,11
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019810
|-0,19
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,835826
|-0,15
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,934080
|-0,03
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|206,083087
|-0,19
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,496686
|-0,11
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,966804
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ