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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

26 Şubat 2019 Salı 15:46
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF512,782062-0,33
TEB Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu136,513076-0,22
Ziraat Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu255,636535-0,17
Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,305945-0,12
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,053181-0,12
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,014047-3,26
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,049870-0,17
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021966-0,09
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0565710,00
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Garanti Portföy Mutlak GetiriHedefli Değ. Fon1,172051-0,33
Garanti Portföy Ing Bank ÖzelBan. ve Plt.Değ.Öz.F.1,219998-0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,313777-0,24
Garanti Portföy Dörd. Değ.Fon0,026331-0,14
TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon0,045383-0,11
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019810-0,19
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,835826-0,15
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,934080-0,03
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Bizim Portföy Altın KatılımBYF206,083087-0,19
QNB Finans Portföy Altın BYF20,496686-0,11
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,966804-0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:46
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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