Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F. 0,040586 -0,36 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,023744 -0,34 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,055880 -0,29 Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu 1,754661 -0,28 Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon 5,117721 -0,27 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021986 -0,49 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,330919 -0,04 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092591 -0,63 İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,047755 -0,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,364574 -0,33 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,068418 -0,05 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,064307 -0,31 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,093711 -0,21 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,617491 -0,16 İş Portföy Privia BankacılıkDeğ. Özel Fon 0,033168 -0,08 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,616037 -0,07 Yatırım Fonları - KatılımFonları KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,003244 -0,97 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016337 -0,87 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031268 -0,86 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,053693 -0,84 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,951199 -0,75 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,055398 -0,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032867 -0,88 Deniz Port. Altın Fonu 0,028888 -0,86 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019494 -0,85 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022881 -0,85



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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