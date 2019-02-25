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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:54
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,040586-0,36
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,023744-0,34
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,055880-0,29
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,754661-0,28
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,117721-0,27
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021986-0,49
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,330919-0,04
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,092591-0,63
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,047755-0,56
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,364574-0,33
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,068418-0,05
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,064307-0,31
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,093711-0,21
Garanti Portföy İki. Değ. Fon1,617491-0,16
İş Portföy Privia BankacılıkDeğ. Özel Fon0,033168-0,08
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon1,616037-0,07
Yatırım Fonları - KatılımFonları
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,003244-0,97
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,016337-0,87
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,031268-0,86
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,053693-0,84
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,951199-0,75
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,055398-0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032867-0,88
Deniz Port. Altın Fonu0,028888-0,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,019494-0,85
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022881-0,85



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:54
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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