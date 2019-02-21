Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,447941 -0,44 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,640095 -0,43 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,023754 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,182969 -0,29 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,042348 -0,28 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049744 -0,08 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,176586 -0,06 Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu 1,462662 -0,05 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,585456 -0,04 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,566123 -0,03 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF) 1,018601 -0,74 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018349 -0,74 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091716 -0,68 Yapı Kredi Port. BIST Temet.25 End. His. Sen. Fonu 0,019693 -0,62 İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,047357 -0,43 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon 1,106162 -0,23 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,064293 -0,23 İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon 0,022585 -0,10 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,156734 -0,07 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,078090 -0,03 Yatırım Fonları - KatılımFonları TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,831383 -0,17 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019715 -0,16 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,927803 -0,09 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,946551 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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