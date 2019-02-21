0553 313 94 23

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

21 Şubat 2019 Perşembe 14:10
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,447941-0,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,640095-0,43
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,023754-0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,182969-0,29
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,042348-0,28
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,049744-0,08
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,176586-0,06
Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu1,462662-0,05
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,585456-0,04
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,566123-0,03
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF)1,018601-0,74
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,018349-0,74
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,091716-0,68
Yapı Kredi Port. BIST Temet.25 End. His. Sen. Fonu0,019693-0,62
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,047357-0,43
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon1,106162-0,23
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,064293-0,23
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,022585-0,10
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,156734-0,07
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,078090-0,03
Yatırım Fonları - KatılımFonları
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,831383-0,17
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019715-0,16
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,927803-0,09
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,946551-0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:10
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya Belediyesi’nden personeline eğitim
    1. Alanya Belediyesi’nden personeline..
    2. Demir’den iki sanayi sitesi vaadi
    3. Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve..
    4. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    5. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    7. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    8. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    9. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    10. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    11. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    12. Dakka’daki yangın söndü ama..
    13. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    14. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    15. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    16. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    17. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    18. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    19. Samsunspor seri peşinde
    20. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    21. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    22. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    23. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    24. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    25. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    26. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    27. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    28. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    29. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    30. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...