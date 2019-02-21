Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları21 Şubat 2019 Perşembe 14:10
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,447941
|-0,44
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,640095
|-0,43
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,023754
|-0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,182969
|-0,29
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,042348
|-0,28
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049744
|-0,08
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.
|1,176586
|-0,06
|Ak Portföy Üçüncü Fon SepetiFonu
|1,462662
|-0,05
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,585456
|-0,04
|Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu
|1,566123
|-0,03
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,018601
|-0,74
|Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018349
|-0,74
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091716
|-0,68
|Yapı Kredi Port. BIST Temet.25 End. His. Sen. Fonu
|0,019693
|-0,62
|İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,047357
|-0,43
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon
|1,106162
|-0,23
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,064293
|-0,23
|İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon
|0,022585
|-0,10
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,156734
|-0,07
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,078090
|-0,03
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,831383
|-0,17
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019715
|-0,16
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,927803
|-0,09
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,946551
|-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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