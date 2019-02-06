Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 502,675465 -0,48 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,051857 -0,35 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031171 -0,18 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,451821 -0,18 Vakıf Portföy Euro. (Amer.Doları) Borç.Araç.Fonu 0,036735 -0,14 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013395 -2,03 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,123870 -0,05 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,048529 -0,02 Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu 1,311213 -0,01 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021261 0,00 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 64,461360 -2,63 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038771 -1,61 Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF) 1,186711 -0,89 Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 45,420313 -0,67 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,068456 -0,55 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon 0,016795 -0,42 Gedik Portföy Karma Fon 0,779488 -0,36 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,993425 -0,35 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,415965 -0,28 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon 0,107476 -0,27 Yatırım Fonları - KatılımFonları Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,895303 -0,42 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019227 -0,37 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,027417 -0,36 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015864 -0,34 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,797734 -0,32 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031923 -0,35 TEB Portföy Altın Fonu 0,053790 -0,34 Deniz Port. Altın Fonu 0,028050 -0,34 HSBC Portföy Altın Fonu 1,962364 -0,34 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022226 -0,33

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.