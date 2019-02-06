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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:00
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF502,675465-0,48
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,051857-0,35
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,031171-0,18
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,451821-0,18
Vakıf Portföy Euro. (Amer.Doları) Borç.Araç.Fonu0,036735-0,14
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,013395-2,03
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,123870-0,05
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,048529-0,02
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,311213-0,01
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0212610,00
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)64,461360-2,63
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,038771-1,61
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,186711-0,89
Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)45,420313-0,67
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,068456-0,55
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,016795-0,42
Gedik Portföy Karma Fon0,779488-0,36
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,993425-0,35
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,415965-0,28
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ.Fon0,107476-0,27
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,895303-0,42
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019227-0,37
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,027417-0,36
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,015864-0,34
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,797734-0,32
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,031923-0,35
TEB Portföy Altın Fonu0,053790-0,34
Deniz Port. Altın Fonu0,028050-0,34
HSBC Portföy Altın Fonu1,962364-0,34
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022226-0,33


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:00
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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