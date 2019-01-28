Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları28 Ocak 2019 Pazartesi 15:07
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,052408
|-0,20
|QNB Finans Portföy KısaVadeli Borç. Araç. Fonu
|0,166711
|-0,12
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031517
|-0,10
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,055456
|-0,02
|Vakıf Portföy Euro. (Amer.Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,036951
|0,00
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,047855
|-0,43
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,110592
|-0,34
|QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF
|35,842040
|-0,34
|Yapı Kredi Port. BİST30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064421
|-0,19
|İş Portföy BIST30 End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,054818
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,050756
|-0,17
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,063837
|-0,12
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,042031
|-0,09
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,027201
|-0,08
|Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon
|1,640030
|-0,06
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,893652
|-0,42
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,909109
|-0,23
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019374
|-0,17
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,810994
|-0,11
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,936677
|-0,09
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,051167
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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