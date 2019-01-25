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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

25 Ocak 2019 Cuma 15:02
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF508,477830-0,88
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,052512-0,56
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,076172-0,39
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,045417-0,38
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,434263-0,20
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,020534-1,15
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,020620-0,82
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,027024-0,53
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,048481-0,49
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,999378-0,38
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,064400-0,83
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,034261-0,69
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,062978-0,46
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,053114-0,29
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,032097-0,26
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,963974-0,95
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,790935-0,38
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,010047-0,24
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,063915-0,16
Taaleri Portföy Değ. Fon0,557771-0,11
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,030035-1,08
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,015720-1,05
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,051783-0,93
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,917831-0,92
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019407-0,61
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,053318-1,06
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022023-1,05
HSBC Portföy Altın Fonu1,945197-1,04
Deniz Port. Altın Fonu0,027799-1,03
Fiba Portföy Altın Fonu0,018767-1,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:02
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