Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları25 Ocak 2019 Cuma 15:02
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|508,477830
|-0,88
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,052512
|-0,56
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,076172
|-0,39
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,045417
|-0,38
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,434263
|-0,20
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020534
|-1,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020620
|-0,82
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,027024
|-0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,048481
|-0,49
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|1,999378
|-0,38
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,064400
|-0,83
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,034261
|-0,69
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,062978
|-0,46
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053114
|-0,29
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,032097
|-0,26
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,963974
|-0,95
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,790935
|-0,38
|İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon
|0,010047
|-0,24
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,063915
|-0,16
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,557771
|-0,11
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,030035
|-1,08
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,015720
|-1,05
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,051783
|-0,93
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|0,917831
|-0,92
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019407
|-0,61
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053318
|-1,06
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,022023
|-1,05
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,945197
|-1,04
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,027799
|-1,03
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018767
|-1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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