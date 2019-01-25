Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 508,477830 -0,88 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,052512 -0,56 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,076172 -0,39 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,045417 -0,38 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,434263 -0,20 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020534 -1,15 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020620 -0,82 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027024 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,048481 -0,49 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 1,999378 -0,38 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,064400 -0,83 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,034261 -0,69 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,062978 -0,46 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053114 -0,29 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,032097 -0,26 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,963974 -0,95 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,790935 -0,38 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,010047 -0,24 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,063915 -0,16 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,557771 -0,11 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,030035 -1,08 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015720 -1,05 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,051783 -0,93 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,917831 -0,92 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019407 -0,61 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,053318 -1,06 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022023 -1,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,945197 -1,04 Deniz Port. Altın Fonu 0,027799 -1,03 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018767 -1,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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