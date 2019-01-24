Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 512,981184 -0,69 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,084367 -0,62 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,052807 -0,49 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,045589 -0,38 İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031568 -0,37 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,013438 -1,32 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,006969 -1,00 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020773 -0,75 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020791 -0,74 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,048722 -0,55 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,064940 -1,12 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,032180 -0,83 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,034499 -0,65 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 56,498361 -0,57 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,063266 -0,38 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,973237 -1,61 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,797842 -0,44 İş Porftöy Robofon Den. Değ.Fon 7,397274 -0,21 TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon 0,044362 -0,16 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,066699 -0,15 Yatırım Fonları - KatılımFonları Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,019526 -0,50 TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu 1,823758 -0,48 Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz) 1,923646 -0,41 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015887 -0,40 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,030363 -0,34 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,723209 -0,83 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 198,413640 -0,71 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,268144 -0,55 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031954 -0,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,053888 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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