Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları24 Ocak 2019 Perşembe 14:12
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|512,981184
|-0,69
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,084367
|-0,62
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,052807
|-0,49
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,045589
|-0,38
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031568
|-0,37
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,013438
|-1,32
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,006969
|-1,00
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020773
|-0,75
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020791
|-0,74
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,048722
|-0,55
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,064940
|-1,12
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,032180
|-0,83
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,034499
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|56,498361
|-0,57
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,063266
|-0,38
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,973237
|-1,61
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,797842
|-0,44
|İş Porftöy Robofon Den. Değ.Fon
|7,397274
|-0,21
|TEB Portföy PY İki. Değ. ÖzelFon
|0,044362
|-0,16
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,066699
|-0,15
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu
|0,019526
|-0,50
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,823758
|-0,48
|Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)
|1,923646
|-0,41
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,015887
|-0,40
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,030363
|-0,34
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,723209
|-0,83
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|198,413640
|-0,71
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,268144
|-0,55
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031954
|-0,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053888
|-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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