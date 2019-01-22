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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

22 Ocak 2019 Salı 14:49
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,045619-0,12
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,052967-0,10
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,034954-0,08
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,191218-0,07
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,389085-0,07
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,035148-0,58
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,020916-0,49
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,474806-0,19
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,021879-0,18
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,298348-0,14
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,088330-1,74
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,046413-1,62
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,512556-0,88
QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF34,527822-0,87
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,834709-0,83
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,040438-0,50
ING Portföy Bir. Değ. Fon2,960385-0,38
Halk Portföy Karma Fon60,708382-0,34
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,456204-0,29
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,021714-0,22
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,015890-0,85
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,030336-0,80
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,052224-0,75
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,925526-0,75
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019568-0,10
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,306877-1,00
TEB Portföy Altın Fonu0,053841-0,86
Deniz Port. Altın Fonu0,028064-0,86
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022238-0,86
Fiba Portföy Altın Fonu0,018944-0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:49
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