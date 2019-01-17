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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

17 Ocak 2019 Perşembe 15:34
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF519,121772-1,38
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,053457-0,68
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,046084-0,62
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,470002-0,44
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,035158-0,42
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021247-0,87
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,049595-0,58
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,027536-0,45
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,040034-0,23
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,035019-1,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu58,152437-0,75
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,053665-0,63
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,030759-0,53
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,064043-0,53
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,987944-0,92
Tacirler Portföy Değ. Fon0,954834-0,74
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,063775-0,27
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,032357-0,11
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,806112-0,10
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,016206-0,73
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,030938-0,69
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,053148-0,64
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,941511-0,64
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,846905-0,58
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,840542-1,67
QNB Finans Portföy Altın BYF20,151768-1,47
Bizim Portföy Altın KatılımBYF202,734841-1,23
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032600-0,80
TEB Portföy Altın Fonu0,054923-0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:34
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  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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