Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları17 Ocak 2019 Perşembe 15:34
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|519,121772
|-1,38
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,053457
|-0,68
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,046084
|-0,62
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,470002
|-0,44
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035158
|-0,42
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021247
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049595
|-0,58
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,027536
|-0,45
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,040034
|-0,23
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,035019
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|58,152437
|-0,75
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053665
|-0,63
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,030759
|-0,53
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,064043
|-0,53
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,987944
|-0,92
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,954834
|-0,74
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,063775
|-0,27
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,032357
|-0,11
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,806112
|-0,10
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,016206
|-0,73
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,030938
|-0,69
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,053148
|-0,64
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|0,941511
|-0,64
|TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu
|1,846905
|-0,58
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,840542
|-1,67
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,151768
|-1,47
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|202,734841
|-1,23
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032600
|-0,80
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054923
|-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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