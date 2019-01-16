Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,046372 -1,37 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,053825 -1,15 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035308 -1,12 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 5,438560 -1,11 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,494339 -1,09 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021434 -1,52 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027660 -0,93 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,049886 -0,90 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021176 -0,83 Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021933 -0,67 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,032310 -1,38 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,065769 -1,02 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025057 -0,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,035398 -0,70 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,064384 -0,36 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,807945 -0,86 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,997120 -0,84 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,063946 -0,70 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,010046 -0,33 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,116377 -0,22 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,031154 -1,49 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,016325 -1,48 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,053490 -1,37 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,947544 -1,31 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 0,997121 -1,29 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,055328 -1,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,028828 -1,48 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,022845 -1,48 HSBC Portföy Altın Fonu 2,016857 -1,46 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032862 -1,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

