Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,046372
|-1,37
|İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu
|0,053825
|-1,15
|İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035308
|-1,12
|İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|5,438560
|-1,11
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,494339
|-1,09
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021434
|-1,52
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,027660
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,049886
|-0,90
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021176
|-0,83
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021933
|-0,67
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,032310
|-1,38
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,065769
|-1,02
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu
|0,025057
|-0,82
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,035398
|-0,70
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,064384
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,807945
|-0,86
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,997120
|-0,84
|İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon
|0,063946
|-0,70
|İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon
|0,010046
|-0,33
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,116377
|-0,22
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,031154
|-1,49
|Halk Portföy Altın KatılımFonu
|0,016325
|-1,48
|Vakıf Portföy Altın KatılımFonu
|0,053490
|-1,37
|Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu
|0,947544
|-1,31
|KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu
|0,997121
|-1,29
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055328
|-1,49
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028828
|-1,48
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,022845
|-1,48
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,016857
|-1,46
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032862
|-1,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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