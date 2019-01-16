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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,046372-1,37
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,053825-1,15
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,035308-1,12
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,438560-1,11
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,494339-1,09
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021434-1,52
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,027660-0,93
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,049886-0,90
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021176-0,83
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,021933-0,67
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,032310-1,38
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,065769-1,02
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,025057-0,82
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,035398-0,70
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,064384-0,36
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,807945-0,86
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,997120-0,84
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,063946-0,70
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,010046-0,33
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,116377-0,22
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,031154-1,49
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,016325-1,48
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,053490-1,37
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,947544-1,31
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu0,997121-1,29
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,055328-1,49
Deniz Port. Altın Fonu0,028828-1,48
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022845-1,48
HSBC Portföy Altın Fonu2,016857-1,46
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032862-1,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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