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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

15 Ocak 2019 Salı 15:02
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,040413-0,34
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,020421-0,27
İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu91,989165-0,27
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,424092-0,16
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,187636-0,15
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,013510-0,53
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,792586-0,30
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,905404-0,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,036444-0,08
Yapı Kredi Port. BİST100 End.His. Sen. Fonu (HSYF)3,399858-0,04
Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,033932-0,02
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,390171-0,47
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,015903-0,36
Qinvest Portföy Değ. Fon0,045420-0,14
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,020052-0,10
Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu0,089082-0,06
Yatırım Fonları - KatılımFonları
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,028508-0,33
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)17,410804-0,27
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,861860-0,16
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,924222-0,15
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,166797-0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:02
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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