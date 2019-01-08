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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

08 Ocak 2019 Salı 14:22
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (AmerikanDoları) Borç. Araç.F.0,040192-0,82
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,003645-0,79
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,022760-0,79
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,703893-0,76
Vakıf Portföy Euro. (Amer.Doları) Borç.Araç.Fonu0,036964-0,75
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,021256-0,79
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,048793-0,71
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,027069-0,21
Deniz Port. Bir. Fon SepetiFonu1,286556-0,15
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,012694-0,09
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,034437-1,11
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,062095-0,56
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,024332-0,36
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,063722-0,81
Yapı Kredi Port. İki. Değ.Fon0,015887-0,38
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,390991-0,24
Yapı Kredi Portföy PY Bir.Değ. Özel Fon1,077535-0,17
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,009980-0,15
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,016114-0,98
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,030737-0,95
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,052830-0,89
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,936278-0,86
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019556-0,85
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,054614-0,98
Deniz Port. Altın Fonu0,028447-0,98
İş Portföy Altın Fonu0,025145-0,98
HSBC Portföy Altın Fonu1,990674-0,98
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,022550-0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:22
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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