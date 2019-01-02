Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları02 Ocak 2019 Çarşamba 15:55
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Actus Portföy Borç. Araç.Fonu
|1,282341
|-0,15
|ING Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu
|1,817314
|-0,11
|İş Portföy Maximum Kart KısaVad. Borç. Araç. Fonu
|0,018899
|-0,04
|İş Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu
|0,056262
|-0,01
|QNB Finans Portföy KısaVadeli Borç. Araç. Fonu
|0,164926
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,019661
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,028786
|-0,30
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,554918
|-0,05
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,013677
|-0,22
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu
|0,011743
|-0,20
|Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım Fonu
|0,014507
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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