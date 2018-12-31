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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,051903-0,52
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu5,251128-0,51
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,054271-0,51
TEB Portföy Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu1,674249-0,51
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF509,620594-0,50
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,011507-1,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,019753-1,68
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,119503-0,15
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,047452-0,13
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,292954-0,05
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)0,022688-0,86
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,095967-0,79
HSBC Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,042732-0,77
TEB Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,077371-0,69
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His.Sen. Fonu (HSYF)0,023467-0,69
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,651131-0,71
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,062692-0,47
HSBC Portföy Değ. Fon74,384275-0,26
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,314303-0,26
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,509236-0,25
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,037455-0,69
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,140053-0,56
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu1,791828-0,46
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,019188-0,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)1,890239-0,37
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Bizim Portföy Altın KatılımBYF197,145563-0,35
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,021904-0,18
TEB Portföy Altın Fonu0,053058-0,18
HSBC Portföy Altın Fonu1,932830-0,17
Ak Portföy Altın Fonu0,050644-0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:48
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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