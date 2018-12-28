Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,052174 -0,07 İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 91,596563 -0,04 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,011705 -2,75 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,499990 -0,03 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,513293 -0,02 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,032724 -1,59 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146779 -1,02 Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 1,234672 -0,97 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,044570 -0,76 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,017686 -0,65 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,038058 -0,37 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,133147 -0,37 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,223015 -0,29 Gedik Portföy Karma Fon 0,698963 -0,27 ICBC Turkey Portföy İki. Değ.Fon 0,087333 -0,21 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 16,845061 -0,30 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,914788 -0,27 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,025423 -0,27 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,395554 -0,16 İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,028232 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

