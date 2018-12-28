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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

28 Aralık 2018 Cuma 15:05
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,052174-0,07
İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu91,596563-0,04
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,011705-2,75
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,499990-0,03
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,513293-0,02
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,032724-1,59
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,146779-1,02
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,234672-0,97
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,044570-0,76
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,017686-0,65
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,038058-0,37
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,133147-0,37
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,223015-0,29
Gedik Portföy Karma Fon0,698963-0,27
ICBC Turkey Portföy İki. Değ.Fon0,087333-0,21
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)16,845061-0,30
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,914788-0,27
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,025423-0,27
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,395554-0,16
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,028232-0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:05
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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