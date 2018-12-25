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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

25 Aralık 2018 Salı 15:28
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu91,534007-0,82
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,040057-0,31
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF512,102516-0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,604250-0,25
Logos Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu0,010036-0,21
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,011345-3,12
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,859534-1,29
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,020098-0,64
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,046713-0,31
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,280136-0,30
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu50,619808-2,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,046597-2,02
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,060160-1,99
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,026735-1,85
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,057486-1,35
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,914928-0,71
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,386558-0,58
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,518620-0,54
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,815102-0,44
Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu0,088286-0,35
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,038028-0,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,927328-0,36
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,159238-0,32
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,028589-0,25
Albaraka Portföy Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu1,044802-0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:28
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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