Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları25 Aralık 2018 Salı 15:28
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İş Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|91,534007
|-0,82
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,040057
|-0,31
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|512,102516
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,604250
|-0,25
|Logos Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu
|0,010036
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,011345
|-3,12
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|1,859534
|-1,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020098
|-0,64
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,046713
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu
|1,280136
|-0,30
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|50,619808
|-2,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,046597
|-2,02
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,060160
|-1,99
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,026735
|-1,85
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,057486
|-1,35
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,914928
|-0,71
|İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon
|1,386558
|-0,58
|Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon
|1,518620
|-0,54
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,815102
|-0,44
|Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu
|0,088286
|-0,35
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038028
|-0,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,927328
|-0,36
|Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,159238
|-0,32
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,028589
|-0,25
|Albaraka Portföy Kısa Vad.Kira Sert. Katılım Fonu
|1,044802
|-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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