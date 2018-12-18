Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları18 Aralık 2018 Salı 14:41
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Logos Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu
|0,010183
|-3,86
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|520,876906
|-0,10
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,186232
|0,00
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,013016
|-2,98
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021140
|-1,58
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020931
|-0,88
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|1,982489
|-0,76
|Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu
|0,048771
|-0,58
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,029242
|-2,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|55,952286
|-2,33
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,051528
|-1,86
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,065009
|-1,72
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,061545
|-1,34
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,037223
|-0,82
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,469435
|-0,80
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|0,975676
|-0,68
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,407155
|-0,61
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,218865
|-0,47
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,143770
|-0,82
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,919464
|-0,78
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,028334
|-0,67
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,811162
|-0,57
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,025269
|-0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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