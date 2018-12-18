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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18 Aralık 2018 Salı 14:41
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Logos Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu0,010183-3,86
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF520,876906-0,10
HSBC Portföy Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,1862320,00
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,013016-2,98
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021140-1,58
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,020931-0,88
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,982489-0,76
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,048771-0,58
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,029242-2,37
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu55,952286-2,33
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,051528-1,86
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,065009-1,72
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,061545-1,34
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,037223-0,82
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,469435-0,80
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,975676-0,68
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,407155-0,61
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,218865-0,47
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,143770-0,82
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,919464-0,78
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,028334-0,67
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)16,811162-0,57
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,025269-0,43


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:41
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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