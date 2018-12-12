Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF
|257,560323
|-0,80
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,410517
|-0,46
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,589316
|-0,46
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,169061
|-0,34
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,039772
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu
|1,495378
|-0,18
|Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu
|1,484049
|-0,12
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,034578
|-0,89
|Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016163
|-0,74
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,891829
|-0,71
|Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu
|0,017807
|-0,70
|İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,738048
|-0,69
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon
|1,394722
|-0,64
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,038665
|-0,30
|Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu
|0,088816
|-0,29
|İstanbul Portföy İki. Değ.Fon
|0,223765
|-0,27
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,415525
|-0,26
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,891659
|-0,64
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,526937
|-0,53
|Bizim Portföy Bir. KatılımFonu
|0,030443
|-0,41
|Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,182258
|-0,38
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,025987
|-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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