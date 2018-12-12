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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF257,560323-0,80
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,410517-0,46
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,589316-0,46
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,169061-0,34
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,039772-0,30
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,495378-0,18
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,484049-0,12
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,034578-0,89
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,016163-0,74
Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF)0,891829-0,71
Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu0,017807-0,70
İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF)58,738048-0,69
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,394722-0,64
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,038665-0,30
Global Md Portföy Bir. Değ.Fonu0,088816-0,29
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,223765-0,27
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,415525-0,26
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,891659-0,64
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)17,526937-0,53
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,030443-0,41
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,182258-0,38
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,025987-0,28


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:21
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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