Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları07 Aralık 2018 Cuma 14:37
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,030537
|-0,57
|Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu
|0,021884
|-0,51
|QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu
|0,053128
|-0,50
|Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu
|2,042981
|-0,48
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu
|0,131243
|-0,46
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|1,992934
|-2,79
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,013526
|-2,23
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021773
|-1,19
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021408
|-1,04
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,026740
|-0,86
|Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu
|0,034545
|-3,70
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,066590
|-2,00
|Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016461
|-1,90
|Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,660195
|-1,88
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078394
|-1,83
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon
|1,553615
|-1,09
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,901996
|-0,97
|İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon
|1,010268
|-0,93
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,316832
|-0,92
|İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon
|0,038813
|-0,85
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,963054
|-1,44
|İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,029894
|-1,12
|Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,200995
|-1,11
|Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,660809
|-0,98
|Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu
|0,026087
|-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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