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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

07 Aralık 2018 Cuma 14:37
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,030537-0,57
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,021884-0,51
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,053128-0,50
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,042981-0,48
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,131243-0,46
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,992934-2,79
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,013526-2,23
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021773-1,19
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,021408-1,04
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026740-0,86
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,034545-3,70
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,066590-2,00
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,016461-1,90
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,660195-1,88
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,078394-1,83
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,553615-1,09
Tacirler Portföy Değ. Fon0,901996-0,97
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,010268-0,93
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,316832-0,92
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,038813-0,85
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,963054-1,44
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,029894-1,12
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,200995-1,11
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)17,660809-0,98
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,026087-0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:37
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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