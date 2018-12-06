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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

06 Aralık 2018 Perşembe 14:25
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF516,323413-1,60
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,599035-0,68
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,417362-0,60
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,171139-0,50
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,185605-0,48
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,050058-0,11
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy.Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,884044-2,58
İş Port. BİST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,041526-2,54
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,079859-2,34
ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)3,276072-0,72
Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)1,103531-0,68
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,019753-1,01
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,020878-0,41
ING Portföy Bir. Değ. Fon2,806604-0,39
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,676045-0,26
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,025379-0,25
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,038991-0,29
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,456353-2,59
QNB Finans Portföy Altın BYF19,178754-1,96
Bizim Portföy Altın KatılımBYF193,793053-1,69


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:25
  1. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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