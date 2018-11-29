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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

29 Kasım 2018 Perşembe 14:51
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,029766-0,24
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu1,986967-0,22
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,186179-0,15
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,040291-0,14
Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF263,385423-0,14
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,012920-2,20
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,490216-0,22
Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu1,475701-0,16
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,019648-0,13
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,117859-0,03
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Deniz Port. His. Sen. Fonu(HSYF)0,168963-0,07
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,995773-0,37
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,031288-0,14
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,106133-0,14
TEB Portföy Alarko Grubu Değ.Özel Fon1,684030-0,09
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,009618-0,04
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,028430-0,54
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,014880-0,49
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,049040-0,46
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,871242-0,42
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,038623-0,42
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF18,549145-0,68
Finans Portföy Gümüş BYF15,842057-0,57
Bizim Portföy Altın KatılımBYF187,693041-0,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,030028-0,49
İş Portföy Altın Fonu0,023243-0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:51
  1. Fon piyasası
  2. Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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