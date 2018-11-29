Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029766 -0,24 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 1,986967 -0,22 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186179 -0,15 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,040291 -0,14 Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF 263,385423 -0,14 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,012920 -2,20 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,490216 -0,22 Ak Portföy Bir. Fon SepetiFonu 1,475701 -0,16 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,019648 -0,13 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,117859 -0,03 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Deniz Port. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,168963 -0,07 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,995773 -0,37 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031288 -0,14 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,106133 -0,14 TEB Portföy Alarko Grubu Değ.Özel Fon 1,684030 -0,09 İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon 0,009618 -0,04 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,028430 -0,54 Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,014880 -0,49 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,049040 -0,46 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,871242 -0,42 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038623 -0,42 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 18,549145 -0,68 Finans Portföy Gümüş BYF 15,842057 -0,57 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 187,693041 -0,54 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030028 -0,49 İş Portföy Altın Fonu 0,023243 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

