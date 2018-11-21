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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,129933-1,29
Finans Portföy FTSE İst. BonoFBIST BYF260,141014-1,13
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,021741-1,06
Garanti Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fonu1,644587-1,00
Finans Portföy Euro. Borç.Araç. Fonu0,052487-0,93
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,013821-6,44
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,997962-1,54
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,020751-1,48
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,279422-0,98
Yapı Kredi Port. İki. FonSep. Fonu1,106259-0,92
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,276651-3,24
Yapı Kredi Port. BİST30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,058013-3,22
Finans Portföy BIST-30 End.(HSY) BYF47,404783-3,18
HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF)0,087053-3,18
İş Portföy Yönetimi BIST 30His. Sen. Yoğun BYF31,887862-3,17
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,037910-2,72
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,314715-2,25
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,548665-1,78
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,392177-1,75
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,219859-1,67
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,933822-2,60
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,171840-2,47
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,029124-2,46
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,038540-2,29
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,025481-2,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 15:19
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