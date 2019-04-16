Katedrali yangınını Müslümanların üstüne yıkacaklar!

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin çatısında dün akşam çıkan yangın, katedrali kullanılamaz hale getirdi.

Tüm dünyanın bir tarihin kül oluşuna anbean şahitlik ettiği olay sonrasında, yangının çıkışına dair hâlâ net bir bilgi elde edilemedi. Yetkililer olayın, katedralin duvarlarında görülen çatlaklar nedeniyle başlatılan onarım çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etmiş olsa da, belirsizlik, yerini spekülasyonlara bıraktı.

Araçta boş bidon bulundu

İngiliz Telegraph’da yer alan bir habere göre, katedralin birkaç yüz metre ilerisinde, içinde Arapça belgelerin ve benzin dolu bidonların olduğu terk edilmiş bir araba bulundu. Aracın içinde 7 adet bidon bulunurken, bunlardan birinin boş olduğu tespit edildi.

2 gözaltı

Araç, terör iddialarını gündeme getirirken, Fransız halkı terör paniği yaşamaya başladı. Fransız istihbarat servisi, DEAŞ şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre araç ve içindekiler inceleme altına alındı.