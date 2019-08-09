"Katarlıların kutsal toprakları ziyaretinin önünde hala engeller var"

DOHA (AA) - Katar'daki insan hakları kuruluşu, hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek Katarlıların engellerle karşılaştığını açıkladı.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar vatandaşlarının kutsal toprakları ziyaret etmesinin önünde hala bazı engellerin olduğu belirtilerek, "Doha'dan Cidde'ye doğrudan uçuşlara hala izin verilmiyor. Riyad yönetimi hava yolunu kullanamayan kişilerin kullandığı tek sınır kapısını da kapalı tutuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca kutsal topraklarda bulunan Katarlıların sorunlarıyla ilgilenecek bir birimin kurulmasına da Suudi Arabistan'ın müsaade etmediği öne sürüldü.

Hac ve umre mevsiminde iki ülke arasındaki Selva Sınır Kapısı'nın açılması ve hacı adaylarını taşıyan Katar Hava Yollarına ait uçakların Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşlarına izin verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan, hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara gereken kolaylığın gösterilmesi talep edildi.

- "Düzenlemeler yetersiz"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 7 Mayıs'ta, Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu ve doğrudan kayıt yaptırabilmeleri için özel bir internet sitesi açıldığını duyurmuştu.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kutsal topraklara gidecek Katarlılara yeterli kolaylık sağlamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Doha'dan Cidde'ye doğrudan uçuşlara halen izin verilmiyor. Ayrıca hac ibadetini yapmak isteyen ve düşük gelirli olanların kullandığı tek kara sınır kapısı da kapalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'dan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile diğer Arap ve Müslüman ülkelere gösterilen kolaylıkların, Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet eden Katarlılara da gösterilmesi talep edildi.

- Körfez krizi süreci

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.

NHRC, şubat ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetini siyasete alet ettiğini ileri sürerek, buna karşı uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurmuştu.