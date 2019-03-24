0553 313 94 23

Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi

Katar halkı, başkent Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İsrail milli marşının okunup bayrağının göndere çekilmesine, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi

24 Mart 2019 Pazar 23:18
Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da sona eren 2019 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndaki madalya töreninde, İsrail milli marşının okunup bayrağının göndere çekilmesine tepki olarak oluşturulan "#Normalleşme karşıtı Katarlılar" başlıklı "hashtag", Katarlılardan yoğun ilgi gördü.

Doha'da 20-23 Mart tarihlerinde düzenlenen cimnastik kupası sonunda düzenlenen madalya töreninde İsrail marşının okunması ve bayrağının göndere çekilmesi, sosyal paylaşım sitelerinde, İsrail'le normalleşme karşıtı paylaşımlarda bulunulmasına neden oldu.

Söz konusu hashtag üzerinden normalleşmenin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Katarlılardan Adil Lami, attığı tweette, "Cimnastik Şampiyonası'nda İsrail bayrağının asılması ve marşının okunmasını kabul etmiyoruz, İsrail'in bu haberi yayınlaması bile kışkırtıcı." ifadesini kullandı.

Gazeteci Cabir el-Harmi de "Onlara ne hoş geldiniz ne sefalar getirdiniz diyoruz. Siyonist İsrail'le herhangi bir düzeyde ve herhangi bir isim altındaki normalleşme kabul edilemez." şeklinde tweet attı.

El-Arab Gazetesi Editörü Cabir bin Nasır el-Marri ise tweetinde, "Şampiyonada İsrail marşının okunması mı yoksa bu olayın Hamas'ın kurucusu Ahmed Yasin'in şehit edilmesinin yıl dönümüne denk gelmesi mi daha utanç verici?" diye sordu.

Katarlı hukukçu Abdulaziz Al İshak da "İsrailliler topraklarımızı işgal ediyor, halkımızı (Filistin) öldürüyor, Filistin sporunu yok ediyor. Tüm şampiyonlukların canı cehenneme. İsraillileri ülkemize getirecek spor ya da sanat istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Normalleşmeye Karşı Katar Gençleri" isimli grup, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Katar halkının, her gün Filistinlilere en kötü muameleyi yapan İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğunu ifade etmişti.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İsrailli sporcu Alexander Shatilov altın madalya kazanmış, İsrail Dışişleri Bakanlığına bağlı "IsraelArabic" Twitter hesabında, İsrail milli marşının okunma anına ait video yayınlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 23:18
  1. 2019 Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası
  2. İsrail
  3. Katar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti seçim bürosuna saldırı!
    1. AK Parti seçim bürosuna saldırı!
    2. Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi
    3. Büyük skandal! CHP'nin Adalar adayı..
    4. Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması
    5. Tayland’da seçimleri cuntanın..
    6. "Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel..
    7. Cezayir milli enerji şirketinden, halk..
    8. Mısır ile Çin askeri iş birliğini..
    9. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2019
    10. Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
    11. Rusya’dan Venezuela’ya 2 uçak dolusu..
    12. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    13. İnanılmaz olay: Eşine öfkelendi,..
    14. İslam düşmanlığı ters tepti! Yeni..
    15. Malatya’da alacak verecek kavgası: 1..
    16. Gönül belediyeciliğinin projeleri..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dövize yönelik..
    18. EURO 2020'nin maskotu belli oldu
    19. Jerez pistindeki kazada 14 yaşındaki..
    20. Kamyon ve tır çarpıştı, 2 kişi yaralı
    21. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat..
    22. 30 metrelik vinçten düşen operatör..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı..
    26. Maher Zain İstanbul'da konser verdi
    27. Sarıgül duyurdu: E-dershane kartı..
    28. Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi
    29. Rusya'nın Venezuela'ya askeri ve tıbbi..
    30. Erzincan'da feci kaza! Çok sayıda..
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
    Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı
    Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı