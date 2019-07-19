Katarlı yardım derneğinden Şanlıurfa'ya okul

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinde yardım projeleri yürüten Katar merkezli ATAA Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında 24 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı.

Vali Abdullah Erin, imza töreninde yaptığı konuşmada, ATAA Derneğine, Şanlıurfalı ve Suriyeli çocukların eğitim öğretimlerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ATAA Derneği'nin önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Erin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda gösterdikleri çaba ve verdikleri destekler hem takdiri hem de teşekkürü hak ediyor. Şanlıurfa'da da bu kapsamda ürettikleri çok sayıda proje var. İmzaladığımız protokolle 24 derslikli bir okulu buradaki Suriyeli kardeşlerimize ve Şanlıurfalı kardeşlerimize hediye edecekler. Buna öncülük eden ATAA Derneği yöneticilerine ve Şanlıurfa’daki temsilcileri ile emeği geçen kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de kentte eğitim altyapısını güçlendirme, okul projeleri konularında çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

ATAA Derneği Genel Sekreteri Muhammed Akta da Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim ve öğretim göreceği ortaokul projesinin protokolünü imzalamaktan memnuniyet ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Erin ve ATAA Derneği Genel Sekreteri Muhammed Akta, okul protokolünü imzaladı.

Mülkiyeti hazineye ait olan 35 bin metrekarelik arsa üzerine yapılacak 24 derslikli okul 10 ayda tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.